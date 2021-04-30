中文科聆聽及綜合考核成絕響　老師憂考生失「救命卷」

中學文憑試(DSE)中文聆聽及綜合卷今日(30日)開考，試卷分為兩部分，甲部有15題多項選擇題；乙部須撰寫演講辭，以「走向美好生活」為題，提出兩種青年生活取向，並推薦暑期體驗活動。東網記者今早到東華三院陳兆民中學巡視，不少學生表示考試順利，有中文科老師評指試卷難度與往年相若，惟考生有機會混淆錄音中的兩把聲音。隨着核心科目改革，聆聽及綜合卷將會取消，她嘆謂能力較差的學生將會失去「救命卷」，憂慮日後會「貧者愈貧，富者愈富」。

梁同學認為試卷與平時操練相若，只是演講辭需要加標題，格式與以往不同。考試過程頗為順利，能準時完成，收音亦沒有大問題，「喺自己學校考會安心啲，當模擬試咁考」。全部中文考試今日完結，他表示心情緊張，因接下來的數學科並不擅長，計劃休息一兩個小時就繼續溫習。

蕭同學感覺今年比往年的試卷簡單，整體問題都懂得回答，DSE考期因疫情推遲，變相有更多時間準備。學校之前預期他該卷合格，但自覺實際分數更高。寫作舉例方面，他舉「斜槓族」為例，演繹年輕人對「自由工作」的追求，他又指會避免提及與政治相關的例子，形容「可免則免」。

天主教慈幼會伍少梅中學中文老師李嘉儀評指，本屆試卷難度、題型、長度與往年相若。甲部提及不少中國傳統文化故事，如「莊周夢蝶」、「黃粱一夢」、「牡丹亭」等，都是簡單、耳熟能詳的故事，如考生對故事的深層意義有一定認識，相信容易應付。

乙部考核演講辭，文體對考生而言不陌生，語氣應不卑不亢、親切生動。學生須先聽錄音，判斷「自由工作」及「充實見聞」兩個正確的生活取向，再作整合拓展；見解論證則要選擇親子露營或創意市集活動，並緊扣活動如何有利個人成長及社區發展，學生平日亦要多累積生活經驗，例如舉辦攤位活動等，再作轉化，相信不太困難。不過，乙部錄音中，考生容易混淆兩把聲音，導致判斷錯誤，選錯「生活取向」。

隨着核心科目改革，卷三將會取消，她嘆道能力較低的同學將會失去「救命卷」，將來教學也要着重寫作訓練，但坦言不少學生基礎不穩，將會面對一定挑戰，評級分野有機會「貧者愈貧，富者愈富」。