鐵窗下驚聞父親逝世　胡志偉申請外出奔喪

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控「串謀顛覆國家政權罪」正被還押。其中一名被告前議員胡志偉的父親離世，據了解他已向懲教署申請外出奔喪。

消息指胡志偉的92歲父親於本月13日離世，下月7日晚上將設靈，而翌日則舉行大殮。據悉胡志偉已向懲教署申請外出奔喪，希望可以送別父親。懲教署回應查詢，不評論個別個案。根據署方網上資料，《監獄規則》第17條列明所有在囚人士都可向懲教署署長申請外出許可，署方會因應不同個案及整體考慮各方面因素，包括該在囚人士的罪行、公眾關注、越柙可能、與家人關係等作批核。在囚人士如果因為親屬病重或過身申請外出探望或拜祭，院所會根據上述的因素作出評估。如申請獲得批准，在囚人士會由懲教人員安排並押解去探望或拜祭他們的親人，期間在囚人士不可以與任何在場人士，包括親屬有身體接觸。

胡志偉早前因涉違反《港區國安法》被拘捕後，遭揭發在一宗被控於去年煽惑他人參與未經批准的七一前後遊行案件中，沒有遵守法庭指示交出旅遊證件，因違反保釋條件還押懲教署，至今已被還押接近5個月。