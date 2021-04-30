新界南單車意外升55%　沙田警區向區內中小學加強宣傳

新界南總區去年發生1,561宗單車意外，較2019年的1,009宗大幅攀升55%。由於疫情期間學童選擇參與單車運動作戶外活動數字有所提升，以至涉及單車的交通意外亦相應增加。沙田警區遂聯同區內中小學校，及家長教師會等採取多機構合作模式，以宣傳及教育的方法向青少年傳遞單車安全的訊息。

沙田警區今次以「單車安全 踏進校園」為主題，向區內32間小學進行巡迴宣傳活動，在每間參與的小學校園內展出特別設計的三輪宣傳單車及設立攤位，於小息時向同學們派發宣傳單張及紀念品，並講解單車安全的知識，預計向15,000名小學生宣揚單車安全的訊息。今天(30日)來到首站沙田官立小學，同學們在小息期間均積極參與，除了留心聆聽單車安全的知識外，亦踴躍提問。

沙田警區亦邀請區內所有小學參與單車安全海報設計比賽，而作品將上載至沙田區少年警訊Facebook專頁內，讓同學及公眾人士點擊投票。得獎作品將製作成宣傳物品，於下一次舉辦的「沙田警區單車安全週」宣傳活動上展出。沙田警區期望與區內學校及家長教師會等組織繼續加強合作，攜手提升大眾特別是青少年的道路安全意識，達致「路上零意外 香港人人愛」。