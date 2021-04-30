黎智英服刑第14日　妻女探監一面愁容

壹傳媒黎智英官司纏身，當中包括前年8月18日及8月31日的兩宗未經批准集結案，本月16日被判囚14個月，今日(30日)是黎第14日正式在赤柱監獄服刑。黎的妻子李韻琴女兒今午到場探監，全程不發一言，神情落寞。

今日下午約2時，李韻琴及黎智英的女兒監獄門外，二人快步走向監獄，登記後轉乘懲教院所的高爾夫球車前往探監，全程未有發言。由於現時黎智英為定罪在囚人士，因此親友每月只有2次探訪機會，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者。

現年73歲的黎智英多案纏身，其中被控在前年8月31日參與未經批准集結一案，黎與前立法會議員李卓人、民主黨前主席楊森本月7日在開庭後表示認罪；而另外涉及前年8月18日涉組織及參與未經批准集結，包括黎智英在內7名被告於本月1日裁定罪成候判，同案另2人已一早認罪，法官安排8.18、8.31兩案同於本月16日判刑。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，他們的親友在早上約8時半許分別前來探監，包括前議員陳志全的親友和前議員郭家麒的妻子。他們於今早約10時起完成探訪，離開監獄。