警破329宗網上購物騙案　拘69人涉款160萬

警方為打擊網上購物騙案，展開代號「鐵將」行動，其中首輪行動已於今年1月進行，第二輪行動亦已於上周日(18日)至今日(30日)展開，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「勒索」等罪名拘捕44男25女(16至65歲)，偵破329宗網上購物騙案，騙款超過160萬港元。警方相信已瓦解2個犯罪集團，當中包括本周二(27日)大嶼山封閉道路許可證騙案。

毒品調查科財富調查組高級督察李健芯表示，警方發現一個本地犯罪集團在去年10月至今年3月期間，在社交平台開設多個二手購物網專頁，聲稱出售不同種類的產品，包括玩具、電子產品及情人節鮮花等，並以低於市價作為招徠。當買家按指示將款項存入銀行戶口後，便與騙徒失去聯絡，買家也不會收到貨物，其留言也會被迅速刪除。

另外，犯罪集團亦會招攬市民提供傀儡戶口以收取犯罪得益。在去年10月至今年3月期間，犯罪集團一共使用25個傀儡戶口，收取278,400港元。警方其後在上周一(19日)至上周二(20日)，在全港多個住宅單位以涉嫌洗黑錢拘捕13男8女(18至58歲)，角色為戶口持有人及集團骨幹成員，他們分別報稱為保安員、髮型師、美容師及無業等。犯罪集團涉嫌欺騙112名市民，警方另檢獲37張銀行卡及一批銀行文件，有被捕人士表示因為搵快錢而提供傀儡戶口。

西九龍總區調查支援組總督察許慧指，網上購物騙案可分為2類，包括以低於市價出售貨品或銷售熱賣貨品，通常騙徒會透過轉數快等不同的支付工具收款，其後便失去聯絡。另外，騙徒亦會在網上購物平台訛稱向買家購買貨品，但以虛假付款證明或未能兌現的支票付款。其後，騙徒的社交平台帳戶只開設一段短時間，無實體店或辦公室，並銷售不同的貨品，同時不斷更改專頁名稱以掩人耳目。騙徒亦會訛稱為保護送貨員安全，需收取額外運費。許建議市民保留交易資料，了解專頁真偽才做出購物決定。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂表示，去年警方接獲6678宗網上購物騙案，涉款1億2千萬港元。而在去年因疫情關係，警方接獲2千4百宗關於網上口罩騙案。另外，由於疫情緩和， 演唱會因而可以再次舉行，警方於今年已接獲29宗演唱會門票騙案。張亦指電子產品，嬰兒用品及海鮮凍肉為主要騙案的出售產品。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組總督察趙建業，警方就網上購物騙案訂立3個策略，包括及早介入、優化流程及協同執法，從而打擊網上購物騙案。