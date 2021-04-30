失業情況嚴峻　半數人收入減逾4成　9成人靠積蓄過活

本港經濟下行，打工仔失業、開工不足的情況比比皆是。有團體進行調查，發現疫情期間有過半數受訪者的家庭收入減少超過4成，更有多達9成受訪者要動用積蓄和壓縮生活開支。政府雖有推出失業支援措施，惟調查發現不少符合申請資格的受訪者不知道或不清楚政府有相關措施。團體促政府加強宣傳、並提高制度的透明度，避免合資格申請人士因手續繁複及資訊欠缺流動和透明度等問題，被排拒於制度之外。

社福抗貧聯盟於今年3至4月間進行失業及開工不足人士意見調查，成功訪問485人，結果發現有29%人家中有成員失業；34%人家中有成員開工不足（即過去7天於非自願情況下工作少於35小時）；而家中既有人失業又有人開工不足的受訪者則有37%。至於工時及收入，受訪者全家總工時及總收入的中位數均較新冠肺炎疫情前比較，分別下跌40.7%及42.5%。

調查亦發現有455名受訪者表示感到有經濟壓力，佔全部受訪者的79%。當中有91%人曾動用積蓄，88%人選擇壓縮生活開支，並有39%人會向親友借貸。

至於政府推出的失業支援措施，包括降低申領在職家庭津貼計劃(職津)的工時要求、以及放寬申領綜援健全人士的資產門檻，分別有68%及63%人表示未有聽聞；亦有40%人表示沒聽過近日開始接受申請、俗稱「失業貸款」的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。雖然分別有33%及66%人符合申請門檻放寬後的職津及綜援資格，但當中亦分別有87%人及41%人表明不會申請。至於失業貸款，亦有84%人表明不會參與；主要原因包括想自食其力、認為制度有負面標籤、怕手續繁複、不知怎樣申請、擔心不能還款等。

聯盟發言人黃國基指，調查結果顯示不少失業及就業不足人士及其家庭未能受惠於現時的經擠支援措施，認為政府應盡快加強宣傳最新失業援助措施。黃續指，若要解基層的燃眉之急，政府應在短期內設立獨立於綜援及職津的短期失業援助；長遠而言，政府應全面開展失業保險制度的研究及諮詢。