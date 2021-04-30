政Whats噏：辭民政局政助稱移居星洲　黎穎瑜將擔任港台節目主持

民政事務局前政治助理黎穎瑜，今年1月初以家庭原因為由離職，又透露自己會跟隨丈夫到新加坡一齊照顧仔仔。之不過，政府今日(30日)公布，黎穎瑜早前向前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會申請擔任嘅3項工作均獲批，當中包括喺7月1日起喺香港電台(港台)第二台擔任節目主持人。咁到底佢仲過唔過去新加坡呢？

政府喺舊年12月16日安排一眾副局長同政治助理，宣誓擁護《基本法》同效忠特區。之不過，黎穎瑜宣誓後約一個月，就喺今年1月15日以家庭理由請辭，並旋即喺同月20日離職，當時已有聲音質疑係「跳船」。佢當時就喺個人Facebook解釋，係要跟隨新加坡籍丈夫到新加坡一齊照顧仔仔。

之不過，政府今日披露黎穎瑜早前申請擔任3項工作，分別係由5月1日起，喺「音樂兒童基金會」擔任「項目顧問」；由6月1日開始，喺「中華國術總會」擔任「共同作者和編輯」；以及由7月1日開始，喺港台第二台擔任節目主持人。有關委員會已批准全部3項申請，但就特別提醒黎喺參與電台節目或相關活動時，唔應該表達任何與擔任政治助理相關而可能會令政府尷尬嘅內容。

話時話，到底身兼三職仲可唔可以分到身照顧仔仔呢？