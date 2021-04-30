安老及殘疾院舍5.10放寬探訪　探訪前需預約提供無染疫證明

安老院舍及殘疾人士院舍停止探訪超過一年，鑑於近期本地確診數字緩和，政府早前「放風」可考慮放寬探訪。社會福利署今日(30日)宣布，由下月10日起實施有限度的安老院舍及殘疾人士院舍探訪安排，不論有否接種新冠疫苗的訪客，探訪前均需預約，並提供無染疫證明。同時，院舍亦須限制訪客人數，同一時段每名院友只可有1名訪客，探訪亦應在有擋隔及經常消毒的指定位置進行，院舍亦須核實訪客符合有關要求、並備存有關訪客紀錄。

社署指，在探訪前已接種兩劑疫苗並滿14日的訪客，其無染疫證明可為探訪前72小時內的病毒檢測報告結果、或24小時內進行的抗原快速測試結果。若選擇抗原快速測試，訪客需自行購買政府指定的其中一種抗原快速測試產品，並在家預先完成測試，期間須拍一張同時拍到測試結果及訪客樣貌的相片，相片上亦需標示拍攝的日期及時間。訪客其後可攜帶此相片、已使用的抗原快速測試的產品說明書及包裝盒予院舍職員查閱。

至於未有接種、只接種1劑疫苗、或已接種2劑疫苗但探訪前未滿14日的訪客，他們則須提供探訪前72小時內的病毒檢測報告結果，以證明他們並未染疫。若因體恤原因需到院舍進行緊急探訪，則必須於完成探訪後2天內向院舍補交相關證明。

社署續指，院舍必須採取謹慎而有效的措施，以減低感染的風險，包括限制訪客數目，每名院友同一時段只能有一名訪客，並確保與其他人應保持適當的社交距離。訪客進入院舍前，須量度體溫、消毒手部，探訪應在有適當擋隔及經常消毒的指定位置進行，期間訪客與院友均須佩戴外科口罩。而院舍須核實訪客符合有關要求及備存有關訪客紀錄。

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，認同院舍要恢復探訪，藉此令長者重過較正常的院舍生活。惟他承認，若恢復探訪要核對探訪者符合資格，將涉及額外人手，並對當局僅建議探訪於有適當擋隔的地方進行、而非於獨立房間進行略感憂慮，認為單靠擋隔的防疫功效未必太好。