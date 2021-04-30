政Whats噏：民研告別灣仔　業主收樓冇得留低？

香港民意研究所今日(30日)開設「告別灣仔」記者會，正式宣布離開灣仔，辦公室將會搬返去黃竹坑總部。之不過好哋哋做乜嘢搬走呢，莫非係業主收樓而急住搬？

原來唔係喎，民研主席及行政總裁鍾庭耀就話，黃竹坑總部辦公室有機會拓展，加上灣仔辦公室嘅業主想開展新計劃，所以機緣巧合之下都想向前走、發展新機遇咁話。咁睇搬離灣仔嘅主要原因，並非如外界想像咁，因財困而搬走喎。不過鍾都戴返頭盔話，話現時始終財政上獨立運作都相當困難，但頂多一、兩年都應該唔成問題嘅。

鍾仲交代近年嘅財政狀況，話從前年7月1日到舊年6月30日呢一年期間，機構合共收到來自市民嘅928萬港元捐助，但近9個月嘅資助就大減，得返110萬港元喇，但就話因為前年嘅款項包括咗民研成立基金，所以先會比較多。究竟民研財政係未出現問題，搬辦公室真正原因係咩，相信大家都心中有數嘞！

另外，民研今年初因涉及民主派初選案被警方搜查，並帶走電腦和伺服器等資料。鍾庭耀就話，現時法律團隊同律政司仍在商議點樣處理被警方沒收嘅資料，估計仲有最後一輪討論，如果冇結果，就要進入法庭聆訊，但就無法預計進入聆訊後要投放幾多資源。