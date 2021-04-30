變種病毒殺入社區　全港外傭5月9日前需接受強制檢測

變種病毒殺入本港社區，一名2019年來港、近期無外遊紀錄的菲傭確診，並驗出有2種變種病毒株。食物及衞生局局長陳肇始今(30日)宣布，全港所有外傭在5月9日前需接受強制檢測，料涉37萬名外傭，而已完成接種2劑疫苗並已相隔14天的外傭則可獲豁免。由於明天是公眾假期，外傭在未得檢測結果前應避免聚會。

陳表示，該名外傭非近期到港，相信是本地感染，有機會顯示社區出現變種病毒的隱性傳播。鑑於傳染性高，政府高度關注，經封區後950名居民檢測，全部非確診，但不能掉以輕心，因潛伏期較長，住戶是密切接觸者要21天檢疫。此外，確診個案在潛伏及傳染期在東涌及青衣活動，會追蹤接觸者檢測，確診個案留5個地方有強制檢測公告，確診人士會經過不少公共地方，呼籲東涌居民曾出現確診者去過的地方應盡快檢測。

陳表示，因應昨日(29日)的強制檢測公告，將在東涌富東邨增設流動採樣站，下午亦會在東薈城增設流動採樣站，因應涉及檢測人數較多，當局會延長5個指定採樣站至5月2日。她指政府着力加強各區檢測中心能力，周末為外傭提供免費檢測，並額外增設6個採樣站，服務時間至晚上10時。

她強調，衞生防護中心嚴陣以待，初步確診篩選後會基因排序，目前宗變異病毒株個案，處理手法一致，識別後會立即對相關大廈封區及撤離；若個案出現在酒店，同層的檢疫者將送往檢疫中心檢疫，相關與變種病毒有關人士接受2至3次檢測，以截斷傳播鏈，換言之長洲及海港城等地會作第3次檢測。

陳續稱，變種病毒在全球多個地區肆虐，政府將進一步收緊熔斷機制，如出發地7天內共有10名確診帶有變種病毒者，將會觸發熔斷機制。政府亦會繼續禁止印度、巴基斯坦及菲律賓的民航客機抵港，尼泊爾也會被納入有關安排。她又稱現時本港兩款新冠疫苗對變種病毒株有效，接種疫苗後需要5星期才生效，鼓勵觀望的市民盡快接種疫苗。

衞生防護中心總監林文健補充，中心有嚴密機制針對變種病毒，所有在港確診個案都會進行初步基因篩查，會篩選到患者屬那種變異病毒，因此可在社區找到變種病毒個案。他又稱世界衞生組纖界定3個類別的變異病毒株作監察，香港亦是跟從相關指示，即使其他病毒株亦能篩查，但要了解整體排序則需要多些時間。