擬外傭續約或申請入境須接種疫苗　羅致光：可選擇不在港工作

一名外傭早前確診感染新冠肺炎的變種病毒，勞工及福利局局長羅致光表示，由於外傭在港照顧家庭，特別是長者；考慮到假日跟朋友聚會，感染會導致跨家庭的交叉感染，故其屬於高風險群組。羅致光表示，就申請外傭簽證方面，港府擬要求就外傭工作申請加入新條件，包括要求有關外傭需要注射認可新冠疫苗才能符合資格。他估計，每日有500多個外傭需要續約，強調外傭可選擇不在香港工作，因為本身也不是香港居民。

羅致光指出，就新冠病毒檢測方面，港府一直有安排為外傭群組進行檢測，不過以往參與檢測率不高；而為防變種病毒擴散，港府將會加強措施，明後兩日將會加大相關檢測量。由於香港有37萬名外傭，大家在兩日進行檢測會造成混亂，呼籲僱主及外傭透過網上預約檢測。

羅又指，至於明日（5月1日）港府將會繼續派員到外傭集中休憩地點，就群組聚集的規例及佩戴口罩的要求作出多種語言的呼籲，一旦有人不從，執法人員將會執法。