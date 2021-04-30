村霸黃子洋犯案纍纍　顧客光顧違法水上活動店無保障

相思灣村水上活動店涉非法霸佔村內地方經營牟利，早前已被東網踢爆涉霸佔官地僭建碼頭，經營該店的「神秘丁屋」業主黃子洋在村內霸海又霸地，同時更涉霸佔店外的官地作為顧客付費泊車用途。法律界人士直指該店若違反相關規定，可被地政總署收回土地；保險業界人士亦提醒，市民光顧違法店舖，遇事恐難獲賠償。

黃子洋除了渉土地發展問題，在沒有滿意紙的情況下，涉出租丁屋，更開價1,800萬港元求售。他早年更在相思灣村曉波徑附近開設水上活動店，但其店卻有「私人碼頭」方便顧客拖獨木舟落海，當中涉及佔用官地。其惡覇行為令村民反感，惟大多村民敢怒不敢言。

近日規劃署證實該水上活動店所在不屬於新界豁免管制屋宇，若經營生意需得到城規會批准，並就此進行調查。但東網發現該店仍繼續做出租艇生意，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指經營生意起碼要有商業登記，保險公司才會受保，而保險條款列明如牌照、物業等有變動，需向保險公司披露，而該店明顯已不可做生意，即使該店已購買第三者人命傷亡及財物保險，若顧客發生意外，相關保險恐已失效，保險公司可拒絕賠償。

律師梁永鏗指土地使用者要符合該土地性質，一旦違反，最嚴重情況可被地政總署收回相關土地，而過往亦曾有這些例子，不算罕見。