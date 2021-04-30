港府放寬婚宴限制　業界稱生意無好轉　情況仍原地踏步

港府早前公布以「疫苗氣泡」為基礎，放寬婚宴人數上限，惟有業界代表認為目前措施對婚禮業界生意幫助不大，因要實施政府的放寬限制措施要求有其難度，又指現時接種人數仍不算多，市民接種疫苗進度緩慢。業內人士直言「今期嘅擺酒人數仍然係原地踏步」，期望政府於放寬宴會上限人數可有斟酌餘地，並非只限制在20人及100人。

婚禮顧問歐惠芳表示，現時婚宴要實行政府放寬限制的要求有難度，直言「得個難字、煩字」，又因擔心須負上刑責而感到大壓力。她坦言，雖然現時政府全力催谷市民接種疫苗，惟進度仍然緩慢，而且賓客亦未必有接種疫苗，部分長者未能接種疫苗，需獲取醫生證明較麻煩；如沒有賓客參與，新人擺酒意欲亦會下降，故放寬措施對生意幫助不大，形容現況為「依家擺酒艱難，請客更難」。她又說，有部分新人更選擇先辦婚禮，但擺酒則押後進行。

業界期望政府可進一步放寬宴會上限人數，現時室內只限20人會影響婚宴的進行流暢性。歐舉例，男女雙方宴請賓客都各有20人，加上大約10名工作人員，認為若能放寬至50人會較好；她又建議政府可以按場地最多容納人數作為基數，再以其5成、7成作為上限人數。