麵包師藏非法工具　官指解釋牽強駁回上訴

麵包師傅於前年11月「三罷」行動期間，遇截查時被搜出其背包藏有木棍及六角匙，經審訊後被判管有工具意圖作非法用途使用罪罪成，判囚9個月。他兩周前向高院原訟庭上訴，被法官潘敏琦即時駁回。聆訊時法官向上訴人提出，上訴人及其僱主在原審時，就木棍是用作製作「瑞士卷」或「蛋卷」的說法不一，指兩者是不同食物，但辯方並無即時釐清。不過辯方就認為兩者是同一樣食品。不過法官今天（30日）頒判詞解釋裁決理由，就再無在此問題着墨。

法官今天在判詞中，並無再提及「瑞士卷」及「蛋卷」是否不同，但重申是辯方律師從無向僱主澄清兩者是否相同。潘官又指審視過上訴人證供，認為其證供充滿矛盾且匪夷所思，更指如僱主容許他把以地拖棍改裝的木棍帶到工場使用，簡直完全沒有食物衞生意識。潘官認為原審有權裁定上人解釋牽強和有違常理。而且，上訴人的僱主從不知道，上訴人會於休假日帶木棍及六角匙帶回工場，而上訴人亦無必要一定於當日帶該些物品回工場。

法官又指，原審裁判官絕對可以從其日常工作經驗使用「司法認知」判定涉案工具是否適合作非法用途。而且即使不使用司法認知，原審仍可考慮事發情況和場合判定兩件物件的用途。總括而言法官認為定罪上訴理據無一成立。

判刑方面，法官指考慮了案發的處境及背景，當日是「大三罷」後一天，上訴人當日帶備的防護裝備與一般示威者相同，其意圖及居心昭然若揭。原審裁判官認為他打算聯同同道中人出手，立心破壞的說法並非空想。法官認為上訴人的行為有加刑因素，判阻嚇性刑期屬必要且非明顯過重。