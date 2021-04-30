市建局資助業主維修渠管計劃明起申請　最高資助額達100萬

新冠肺炎疫情持續，市區重建局今日(30日)宣布，樓宇排水系統維修資助計劃將於明日(1日)起，接受首階段申請。市建局今日與發展局簽訂合作備忘錄，計劃旨在向老舊樓宇業主提供技術及財政支援，協助他們為樓宇進行渠管維修或改善工程，提升居所衞生水平。計劃主要涵蓋樓宇排水系統進行勘測、維修或改善工程的公用渠管、以及公用渠管附近、供個別單位之用但並非位於單位內的分支喉管。合資格樓宇的資助可達有關工程費用的80%，視乎樓宇住用單位數目，最高資助額為12萬至100萬港元。

發展局局長黃偉綸表示，本港居住環境密集，疫情提升了市民對大廈渠管的關注。故政府在今年《財政預算案》建議以10億港元，設立資助計劃，以專款專項的方式，協助業主為其樓宇排水系統進行維修以至改善工程。市建局主席周松崗表示指出，該局近年協助政府推行多個樓宇更新及提升大廈設施安全的資助計劃，涉及資助款項總數逾190億港元。

資助計劃於首階段將集中處理，尚未遵辦屋宇署就公用渠管發出的法定命令的樓宇申請。市建局稍後會接受其他合資格樓宇的申請，並適時公布詳情。資助計劃除接受合資格樓宇的申請外，屋宇署亦會按風險主動介入仍未遵辦與公用渠管相關法定命令、而業主未能自行籌組有關工程的樓宇，行使其法定權力代業主進行工程。該些業主無需作出申請亦能受惠於資助計劃。

為減低圍標的風險，業主參加資助計劃時必須使用市建局「招摽妥」內的電子招標平台，招聘合資格註冊承建商。市建局會向業主提供與委聘承建商相關的實務指引、標準標書及合約文件。市建局亦已推出工程費用數據庫，當中包括過往工程費用如維修公用渠管的資料。