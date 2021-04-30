青年宿舍計劃至今耗費10年　議員轟進度慢

立法會財務委員會今午(30日)召開會議，會上通過東華三院及女童軍總會分別在上環文武廟附近及佐敦興建的青年宿舍項目撥款，共涉款約12億港元。但有關計劃是政府在2011至12年度的施政報告中提出，議員批評政府興建青年宿舍進度慢，指單單確立項目已耗費10年，希望興建不用再花多10年，否則「青年都變咗唔係青年」。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓批評，政府提出計劃至今已有10年，即使全數7個項目落成，亦只是提供約2,000個單位，直言成績並不理想，令「青年都變咗唔係青年，20、30年後佢變咗咩呢？」。他又指政府任由很多閒置用地「曬太陽」，令本來的好計劃無法呈現應有的效果，市民往往對於政府的評價就是做事慢，政府對此是責無旁貸。民政事務局副局長陳積志回應指，推動計劃首先要物色機構、機構本身需要有一塊土地可使用、再加上機構要有心營運宿舍，形容並不易做。

另一議員周浩鼎指出市民對於過渡性房屋同樣有很大需求，關注政府覓地時如何判斷是推行哪個項目。陳積志表示兩個項目的政策目標不同，而青年宿舍更是永久建築，兩者不能相提並論。至於外界關注上環的空置校舍用地，鄰近法定古蹟文武廟組群及一級歷史建築樓梯街，局方強調會採用特別技術平衡保育及發展，包括設立24小時監測點，當發現地面沉降而出現警號，將立即停工。項目於29人贊成、議員鄭松泰一人反對下，通過計劃。

另外，會議上亦通過在土木工程拓展署、規劃署及路政署開設共8個編外職位，每年涉款2,270萬港元以推展與大嶼山發展及保育相關的項目。議員鄭松泰指，香港在過去10年有幾個「大失敗」，包括城市、交通及文化康娛規劃，而明日大嶼計劃正正是將三者結合於一身，只是加上可持續發展的噱頭，但就最為人咎病。此外會議上通過在渠務署開設1個總工程師編外職位，以推展「搬遷沙田污水處理廠往岩洞計劃」，增加的額外年薪為192萬港元，以及通過以4億港元在大埔興建1所小學。