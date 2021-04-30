政Whats噏：指南區居民不滿巴士加價　張國鈞遭區議員反擊

張國鈞將南區巴士加價同削減班次，歸咎於當區區議會冇做好監察嘅責任，言論隨即惹來相關區議員嘅反彈。

有政黨早前公布問卷調查結果，顯示南區居民對區內巴士服務相當不滿。身兼行政會議成員嘅議員張國鈞(Horace)，指巴士公司加價同削減班次係忽略咗當區居民嘅意見，仲批評南區區議會冇做好監察嘅責任。南區區議會主席羅健熙聽到呢番言論隨即反彈，隔空喺社交平台話Horace身為行政會議成員有份通過巴士加價嘅申請，事後竟掉轉頭歸咎於區議會，咁做係咪精神分裂呢？

話說Horace早前批評服務南區嘅巴士公司未有同市民共度時艱，加價之餘又削減班次。另一方面佢又批評南區區議會並冇盡力做好監察，以致區議會功能完全失效，令市民喺巴士服務等重大民生事務失去保障，實在令人遺憾呀！

羅健熙就對Horace嘅指摘感到相當不滿喇，透過Facebook痛斥Horace係咪精神分裂，話佢身為行政會議成員有份通過巴士加價嘅申請，點可以將巴士加價歸咎於區議會把關不力呢？羅仲話建制派成日投訴區議會討論全港議題就係越權，依家又話想民主派主導嘅區議會阻止巴士公司加價，反問區議會嘅責任真係咁神奇咩？

Horace見遭到猛烈反擊，就回應話當區巴士班次大大減少、巴士線路縮減近一半，而區議會就完全冇反應嘅，批評嘅係區議會喺監管巴士服務方面並未盡責。Horace仲話羅嘅言論係轉移視線同意圖卸責，其實就係唔想承認區議會冇做足監管工作喇。

至於巴士公司加價方面，Horace話前年香港發生反對修訂逃犯條例風波，隨即遇上新冠疫情，搞到最賺錢嘅機場線路冇人搭，呢兩年帳目太差，好難阻止加價。之不過，佢話政府有好大責任，應該盡早設立穩定車費嘅機制，以及穩定香港嘅油價，避免巴士嘅車費隨油價突然飆升。另外，疫情期間巴士乘客雖然少咗，但班次依然咁多，政府早應讓其彈性處理，唔應該翹埋雙手乜都唔理囉！