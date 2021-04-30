教育局向學校索教職員接種數字　被質疑施壓打針

教育局早前曾宣布，如教職員已完成接種兩劑疫苗，則可以豁免兩周一次的病毒檢測，而相關學校亦可向局方申請恢復全校半日面授課堂。教育局今日（30日）向全港學校發出通告，指早前已將教職員納入為優先接種疫苗人士，期望更多教職員可盡快主動接種疫苗，並要求各學校需向教育局提交數據，了解各校教職員接種疫苗數字。而教協副會長葉建源就質疑，局方此做法有向教職員施壓之嫌，提醒如教職員不想提供接種情況，有權以私隱理由拒絕。

局方表示，由於有議員向教育局查詢全港學校教職員接種疫苗的概況，故教育局現向學校收集相關資料，學校需於5月13日或之前交回。根據通告附件，學校需填妥「已完成接種疫苗」、「已完成接種第一劑或已預約接種第一劑疫苗」、「有意並計劃接種疫苗」、「無意接種疫苗」及「不願意披露接種疫苗的意願或情況」的人數，惟選項並無「因健康問題而不適合接種」之選項。局方亦有特別指出學校可按校本情況，以不記名方式收集教職員接種疫苗之情況。

教協副會長葉建源質疑，局方於目前環境提出收集教職員接種疫苗的數據，客觀上是向教職員施壓的做法，又批評教育局的問卷並無「因健康問題而不適合接種」的選項，這是極大的缺陷和漏洞，令因健康問題而無法接種的教職員難以提供數據，「咁佢（因健康問題無法接種者）應該填無打針定唔想打針呢？」。他又提醒學校及教職員應保持平常心，如教職員不想提供接種情況，有權以私隱理由拒絕。他強調，教職員於學校人數比例只是佔少數，有否接種疫苗不應成為學校是否安全的指標。

教育局回覆東網查詢時補充指，截至2021年4月30日，共有1,720所學校申請安排全校學生回校上半天課，包括約870所幼稚園及300所中小學，其餘則為補習學校。