映灣園住戶批評撤離安排混亂　呆等8小時未有合適房間

東涌映灣園悅濤軒第11座發現源頭不明確診個案，涉及約400個單位約1,600人需撤離，為新冠疫情爆發以來涉及人數最多的撤離行動。但有撤離人士投訴檢疫中心房間不足，未能顧及住戶照顧年幼老弱的需要，而且撤離安排混亂，令有關人士徹夜未眠，由凌晨等到今早才獲離開通知。

映灣園住戶吳先生投訴，昨晚（29日）檢測後獲告知要隨時離開映灣園，要求盡快收拾細軟離開，結果吳先生一家四口由今晨2時開始等待，直到早上9時才獲通知安排離開，12時才到達竹篙灣檢疫中心。他批評職員凌晨已告知需隨時準備離開，但通宵等待7小時才有車，而且無人通知。

吳先生又指，其一家四口包括自己與妻子，10歲兒子及60多歲長者，一早提出要求希望四人能入住相鄰房間，以便照顧；豈料到埗後，中心指有關相連房間已經沒有，只能安排2人一房，但距離並非一鄰之隔。他到埗至今已等待8小時，仍未有人處理要求。

吳先生認為安排不公平，一方面是最初已提有關照顧小孩和長者要求，有職員聲稱有相關房間提供，目前因分房而未能照顧長者和小孩；第二，竹篙灣有3,000多間房間，映灣園疏散只有1,600人，質疑對方「無房」的說法；第三，吳先生指自己屬於受害者，而非驗病者，強調會盡量配合隔離政策，但日數長達21天，批評政府安排不足，未能照顧家庭需要，又認為若中心無房亦可安排酒店予檢疫人士。