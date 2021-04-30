58歲患骨髓纖維化女子死亡　18天前曾接種第二劑復必泰

針下亡魂再現，有指一名58歲女子今早（4月30日）在大埔那打素醫院死亡，離世前18天曾接種第二劑由內地及德國研發的復必泰疫苗。衞生署證實此事，指該個案生前曾患有骨髓纖維化及鼻咽癌。本港至今累計27人接種新冠疫苗後死亡，其中21人打由內地研發的科興，6人打復必泰。

衞生署指，於今早接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後超過14日出現的嚴重異常事件。

根據醫管局提供的資料，該個案涉及一名58歲女士。她於4月19日因發燒及咳嗽而前往雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫，初步診斷為肺部感染，並於4月29日進行支氣管鏡檢查，同日晚上突然心臟驟停，延至今日早上死亡。根據資料，該女士曾於去世前18日（即4月12日）在社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署指，接獲呈報後已即時聯絡醫管局就該宗事件獲取更多資料，以協助因果關係評估。暫時未有臨床證據顯示其死因由疫苗引起，醫管局已向死因裁判官呈報有關個案。另外，衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。