DSE英文聆聽卷考場職員發出噪音　電腦音效與錄音重疊半句鐘

本周三(28日)已舉行的中學文憑試（DSE）英文科聆聽及綜合能力考試出現異常事件。有聖公會白約翰中學考場的學生向東網表示，考試期間有試場人員使用電腦時持續發出噪音，與錄音聲帶重疊，干擾學生多達20次，持續約30分鐘。考評局指會了解事件，如情況屬實會作出適當跟進。

考生陳同學表示，當天播放試卷第3及第4部分的錄音期間，有考場人員主動操作電腦，多次發出提示音，與錄音音軌重疊，覆蓋錄音內容多達20次左右。現場有監考人員試圖阻止，但依舊多次發出噪音，嚴重影響作答。

陳同學指，當時無預計噪音會持續，所以沒人趕往特別室，一方面有數題聽不到答案，要「靠估」或留空，另一方面也影響心理質素，導致緊張、不安。她期望考評局能酌情處理，適當調整受影響學生的分數，「一分都係分」。

考評局回覆東網查詢指，會了解事件，包括檢視試場或考生的報告，亦會翻查試場通訊及支援系統的錄影，考生最遲可於考試日後7天內向局方提出報告。該局指，所有資料將交由常設委員會考慮，如情況屬實，委員會將評估有關情況對考生影響，作出適當跟進，確保考生獲得公平評核。

DSE英文科聆聽及綜合能力考試已於周三(28日)舉行。