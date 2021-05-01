警方聯同控煙酒辦巡查尖沙咀區場所　27人涉違規被控

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室，在昨晚(30日)巡查區內食肆、酒吧、夜總會及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，執法人員發現一間位於山林道的食肆內有16男5女的食客(24至72歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）規定的人數上限，一名46歲女食肆負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），執法人員將向該名女負責人發出傳票，並向其他顧客發出定額罰款通知書。

執法人員在區內巡查期間，亦發現4男1女(19至29歲) ，沒有適當地戴上口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），於是向他們發出相關定額罰款通知書。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。