曾身處26個指明地方人士及外傭 另11校被納入強檢

政府今日(1日)凌晨表示，將引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士以及外籍家庭傭工（下稱「受檢人士」），接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及繼續賦權註冊醫生於2021年5月1日至5月14日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

因應早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，有需要要求於指定期間曾身處有關指明地方的人士分別進行第二次或第三次檢測。而針對最近有外籍家庭傭工確診並涉及N501Y變種病毒株，所有外籍家庭傭工須接受強制檢測。

此外，由於11間學校爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該11間學校亦被納入強制檢測公告。

外籍家庭傭工須於5月9日或之前接受檢測，其餘受檢人士須於5月3日或之前接受檢測。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，考慮到近日有多個指明地方被納入強制檢測公告，就4月29日的強制檢測公告，曾於指定期間身處該公告內所列14個指明地方的受檢人士的檢測期限會延長一天，由原定的5月1日延至5月2日，以便利市民進行強制檢測。

強制檢測公告詳情

(已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

A. 屬第二次檢測的指明地方

1. 任何在2021年3月27日至4月23日期間曾身處香港西營盤皇后大道西 239 號華美達海景酒店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月3日或之

前接受檢測。

2. 任何在2021年4月19日曾身處下列指明地方的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

(a) 香港中環皇后大道中 33-33A 號及昭隆街 6-16 號萬邦行

(b) 香港灣仔告士打道 7 號入境事務大樓

(c) 香港中環皇后大道中 176A-176F 號及威靈頓街 129-133 號錦安大廈

3. 任何在2021年4月17日至4月24日期間曾身處香港半山堅尼地道 8 號 Kennedy Terrace 的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

B. 屬第三次檢測的指明地方

1. 任何在2021年4月9日曾身處香港九龍油尖旺彌敦道 82-84號尖沙咀滙豐大廈地庫、地下、1 樓、2 樓及 4 樓滙豐銀行或彌敦道 66-70 號金冠大廈地庫、地下 B1 號鋪及中層渣打銀行的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

2. 任何在2021年4月11日曾身處香港九龍油尖旺柯士甸道45-53 號地庫惠康或廣東道 3-27 號海港城（只包括商場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

3. 任何在2021年4月14日曾身處香港新界長洲北社海傍路13B 號地鋪恒樂海鮮菜館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

4. 任何在2021年4月14日曾身處香港中環中環 5 號碼頭或新界長洲渡輪碼頭的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

5. 任何在2021年4月14日曾乘搭任何由新渡輪服務有限公司營運往來中環及長洲航線的渡輪的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、乘客及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

6. 任何在2021年4月9日至4月17日期間任何時間曾於香港九龍油尖旺柯士甸路 23 號華美達華麗酒店退房的住客，須於2021年5月3日或之前接受檢測。

7. 任何在2021年3月29日至4月18日期間曾身處香港中環雲咸街 60 號中央廣場的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。

C. 其他

1. 任何未完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種2的外籍家庭傭工，須於2021年5月9日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年4月30日已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年4月17日至4月30日期間曾身處下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年5月3日或之前接受檢測。如曾身處第(f)至第(k)項指明地方的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年5月5日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年4月28日至4月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(a) 香港九龍九龍灣啓仁街 6 號聖公會九龍灣基樂小學

(b) 香港中西區薄扶林道 69A 聖安多尼學校

(c) 香港中西區堅道 34 號嘉諾撒聖心學校私立部

(d) 香港新界上水彩園邨東華三院馬錦燦紀念小學

(e) 香港新界上水天平路 51 號上水惠州公立學校

(f) 香港九龍深水埗順寧道 16 號樂年花園第 7 座地下雅各中英文幼稚園（深水埗校）/雅各幼兒園（順寧道）

(g) 香港新界荃灣荃景圍 76-84 號荃景花園 11-12 座地下心怡天地國際幼兒園暨幼稚園(荃景)

(h) 香港新界沙田馬鞍山錦英苑香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園

(i) 香港九龍界限街 104 及 104A 號地下至 2 樓聖羅撒幼稚園

(j) 香港九龍彩虹彩雲邨甘霖樓地下天主教甘霖幼稚園

(k) 香港九龍美孚美孚新邨第 8 期 138 號鋪地利亞英文小學暨幼稚園(美孚幼稚園)