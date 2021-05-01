東方日報A1：37萬外傭恐慌性強檢　5‧9死線

港府抗疫不力，嚴防輸入個案出現大漏洞，致傳染力更強的變種病毒不但成功落地、而且在社區形成傳播鏈！食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，雙重感染變種病毒的菲傭料屬本地感染，顯示社區有機會出現變種病毒的隱性傳播。束手無策的港府昨急就章補鑊，將防疫責任推卸至全港外傭，下令全港37萬外籍傭工須在本月9日前進行強制檢測，更計劃將接種新冠疫苗作為外傭申請或續約的要求。勞工及福利局局長羅致光否認要求苛刻，因「外傭可選擇不在港工作」，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌憂慮，至今還不清楚菲傭的感染途徑，擔心引發社區爆發，形成第5波疫情。

鑑於變種病毒株的傳染性較高，陳肇始指，周四已在染疫外傭的住處作出封區強檢，大概約950名住客已做檢測，所住大廈的居民被列為密切接觸者，須接受21天的強制檢疫。陳指，確診者在潛伏期曾到東涌及青衣社區活動，她曾到訪的地方均會納入強檢公告，須進行兩次甚至3次檢測。至於早前3宗變種病毒個案曾到訪的地方，如長洲、海港城等地亦需進行第3次檢測。

陳指，由於早前變種病毒個案亦有涉及家庭傭工，而且個案感染源頭未明，故要求全港所有外傭在本月9日前強檢，已打兩針新冠疫苗及已過14日的外傭可獲豁免，而昨日已檢測的外傭亦毋須再檢測。她提醒，今日為公眾假期，呼籲未做檢測的外傭應避免聚會、分享食物或出席社交活動。

本港有約37萬名外傭，羅致光指，由於外傭在港需照顧家庭，尤以長者居多，考慮到他們在假日會跟朋友聚會，增加跨家庭交叉感染的風險，認為他們屬於高風險群組。

對於當局擬將注射認可新冠疫苗作為工作簽證條件，羅指，本港每日有約500多個外傭需要續約，強調外傭如不接受，可選擇不在香港工作。他又指，外傭完成合約或續約期間，有機會返回原居地休息，然而一旦外傭從原居地回港後，便有可能將新冠病毒帶回港，從而構成風險。因此，將接種新冠疫苗納入為工作簽證條件是有必要，形容這「並非苛求」。

羅又指，港府一直有安排為外傭群組進行檢測，惟以往參與檢測率不高，故港府將會加強措施，今明兩日將會加大相關檢測量及派員巡查，就群組聚集的規例及佩戴口罩的要求，當局會到外傭聚集地作出多種語言的呼籲，一旦有人不從，執法人員將會執法。

本港現時累計最少5宗涉及流入社區的變種病毒個案，包括一名從杜拜回港的印裔男及其女友人、一名菲傭完成酒店檢疫後確診、昨日確診無外遊紀錄的菲傭及其同住照顧的10個月大女嬰。

許樹昌指早前確診變種病毒的印裔男子曾走入社區，可能造成傳播鏈，時間上有機會傳染給今次染疫的外傭，但衞生防護中心表示個案未找到關連，未知中心是否已分析病毒基因。

許亦估計，外傭很大機會是感染南非變種病毒，其傳播力較一般新冠病毒高1.5倍，強調未來14日是觀察會否出現社區爆發的關鍵，若有廣泛爆發，相信確診數字會在短期內急升，亦會有更多源頭不明個案，造成本港第5波疫情。

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