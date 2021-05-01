Dr東﹕高純度氮氣減慢食物變質　薯片脆卜卜咖啡更滑膩

食品包裝常見袋裝食物「脹鼓鼓」，尤其是薯片、蝦條等需保持脆卜卜的食物，有人以為氣體佔了包裝一半容量，質疑是否有需要。食物安全中心最新一期《食物安全焦點》介紹了包裝氣體的功能，原來這些氣體有延緩食物變質的功能，中心指，包裝氣體是一種食物添加劑，能有效減慢食物變質、延長食品壽命，缺少了這種氣體，薯片容易變軟，甚至還沒過最佳食用日期，已有「油饐味」，故這種包裝一經開封，食物暴露於空氣中便會受潮及變質，應該盡快食用。

《食物安全焦點》介紹，薯片等食物暴露於空氣中會吸收水分，很快變得不新鮮和受潮，氧氣還會與食物中的不飽和脂肪酸發生反應，產生「油饐味」。生產商會在食物入袋之前、期間或之後注入氣體，包括氮氣、二氧化碳及一氧化二氮，防止食物氧化或變質。

當中氮氣用作包裝氣體已久，目前已廣泛應用於各種食品中，包括零食、早餐麥片、糖果、烘焙食品、乾果、蔬菜乾及加工肉製品。氮氣是惰性氣體，不會與食物的任何成分發生反應，且無臭無味，注入包裝後，氧氣及水分會被排走，令食物保持品質，減慢食物變質和延長產品的保質期。

目前氮氣的應用已擴展至啤酒釀造業及咖啡業，業界在啤酒或冷泡咖啡中注入氮氣，製成「氮氣啤酒」或「氮氣咖啡」，使製成品的口感更豐富及滑膩。氮氣還可使包裝膨脹，保護包裝內的易碎食物不會在處理過程中被壓碎。不過，包裝中使用的氮氣分量不應過多，足以提供保護即可，以便在運送及儲存期間壓力出現變化時有額外膨脹的空間。

食安中心指氮氣與其他食物添加劑一樣，須通過嚴格安全評估，才獲評定為可安全使用於食物中。而食品級氮氣是指含有高濃度的氮氣（即不少於99%），非食品級氮氣則未必能達到預期的作用，還可能含有雜質。根據《公眾衞生及市政條例》的規定，只有高純度的食品級氮氣才可應用於食物中，以確保食物安全和品質。