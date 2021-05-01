研外傭抵港後接種疫苗　陳肇始：正商討安排　恐掀湧港搶針潮

政府要求全港外傭本月9日前恐慌性強檢，將變種病毒落地的責任推卸至全港外傭，更計劃將接種新冠疫苗作為外傭申請或續約的要求。食物及衞生局局長陳肇始今早(1日)在電台節目，表示政府會要求新來港工作的外傭接種新冠疫苗，「問題只是在抵港前接種，抑或是抵港後才接種」。她又「放風」指當局正在商討安排，個人對此持開放態度，並承認仍有很多細節要落實討論。若抵港後接種的措施落地，意味將由本地為外傭打疫苗針，恐開非本地居民納入接種群組之先例，更有機會造成湧港「搶針潮」。

陳重申政府要求來港外傭接種疫苗是出於深思熟慮，她又形容確診者「有老有嫩」、來自不同崗位，並非「標籤」任何群組，是次強制檢測後，會視乎整體情況再評估風險，考慮是否有需要再做第二次強檢或定期檢測。若有關人士打針後會出現嚴重不良反應，她認為外傭長途跋涉來港打工，她們性命都是性命，僱主需要保護及關懷。問及外傭若有醫生證明不適合接種疫苗，續約時是否可獲得豁免，她僅稱勞福局及勞工處會決定詳情，並會釐清僱主責任，令措施更為清晰。

對於有外傭在社區感染雙重變種病毒，陳否認有個案「走漏」，反指衞生署已透過「熔斷機制」要求個別航班禁飛，更辯稱由於計算方式複雜，作決定前需要監察及評估，否則有機會被質疑。

檢疫酒店方面，陳承認感染控制措施有不足之處，會就此落實專家建議，包括增加檢疫人士的檢測次數，以及按不同國家抵港的人士的風險高低，安排他們入住不同樓層，並加強酒店內通道的空氣流通等。