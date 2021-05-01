聶德權拒認「谷針」　吹噓近日接種疫苗增加

正值新冠變種病毒圍城，市民日夜擔驚受怕之際，醫學專家連番告誡供港疫苗對變種病毒效力有限，不能單依靠疫苗來抑制疫情。抗疫無方、束手無策的高官早已視重金購入的疫苗為救命稻草，多位高官於連場記者會中，口不絕「提醒」、「呼籲」未接種疫苗的市民盡快打針，又「賣口乖」多謝已打針的市民為抗疫戰作出的貢獻，更推出「疫苗氣泡」放寬港人出遊新加坡、聚餐人數上限等，為已完成接種2劑疫苗的市民提供誘因，大開方便之門，務求更多市民甘冒風險打針，確診盡早清零，以恢復社會經濟及日常社交活動。

惟公務員事務局局長聶德權今早(1日)竟一反常態，於電台節目中反唇相譏，認為外界應思考「谷針」論是否合理，又駁斥社會傳播錯誤訊息，例如長者及長期病患者不宜接種疫苗云云，反指全球不少地方，有關人士都屬優先接種疫苗的群組，認為他們反而更有需要接種疫苗。

事實上，疫苗接種計劃自展開以來死亡個案未停過，昨晚(4月30日)再公布1名58歲患骨髓纖維化的女子死亡，18天前曾接種第二劑由內地及德國研發的復必泰疫苗，至今公布的27宗針後死亡個案，多以「死亡與接種疫苗沒有直接關係」草草交代，中風、面癱及心肌梗塞的嚴重事故亦屢見不鮮，談何給予市民信心？

聶又吹噓近日接種疫苗的市民明顯增加，昨日(4月30日)接種3.5萬劑疫苗，是近期單日最高，累計全港已接種逾141萬劑，其中近92萬人已接種首劑疫苗，佔合資格港人的14%，殊不知增幅實與當局連番恫嚇有關。聶曾「提醒」市民最遲要在8月底前要接種第一劑復必泰疫苗，否則9月後就缺貨隨時「無得揀」，並透過「疫苗氣泡」與放寬措施、打工仔飯碗掛鈎，從隨即有酒樓東主要求員工上月底前要打疫苗，否則將要停工可見一斑，當中不知有多少人為食肆、酒吧等服務業的前線員工，為生計含淚就範。

高官口裏否認谷針，推出的措施卻誠實地反映當局急於催谷接種數字，推出疫苗接種計劃3個月以來，再三擴大疫苗優先接種群組至最低16歲，涵蓋650萬人，佔現時可接種疫苗的最低年齡人口88%，幾近全民接種，倒不如反過來標示有哪些人群未列入接種人種，「優先」二字實在是莫大的諷刺。