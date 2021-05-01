查冊不當或致個人資料遭盜用 蔣任宏：嚴肅處理責無旁貸

港台編導蔡玉玲拍攝新聞專題因車牌查冊，被控兩項作出虛假陳述罪成罰款。前個人資料私隱專員、港大法律學院客席教授蔣任宏今早(1日)在電台節目中回應事件時，表示新聞工作的重要性當然毋庸置疑，惟傳媒業沒有從業員登記、資格認可及自律的制度。私隱權雖受《基本法》保障，但並非絕對，應該與人權及公眾利益取得平衡，並反映於與公共登記冊相關條例內的條文，是公眾諮詢及立法程序的成果。

他又透露，法改委私隱小組曾建議成立「法定、獨立和全行業」自律組織，擬定一套私隱守則，處理有關傳媒無理侵犯私隱的投訴，同時確保新聞偵查工作時符合公眾利益。惟有關建議被擱置多年，若新聞機構擁有並落實一套完善的私隱管理制度，應可確保其僱員嚴格遵守操守，有關政府部門應可比較從容地援引《私隱條例》的豁免條文，惟現時傳媒機構以採訪報道為由查冊，蔣認為只能各自說服有關政府部門。

由於公共登記冊載有大量敏感個人資料，若處理不當，當事人的身份或遭盜用，蒙受經濟損失、侵擾及網絡欺凌，甚至危害人身安全。蔣提醒在大數據時代私隱風險難以掌握，有關政府部門嚴肅處理公共登記冊內的個人資料是責無旁貸。

香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲去年負責拍攝新聞專題期間，被指向運輸署申請進行車牌查冊時作出虛假陳述，兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪成立，判罰款6,000港元。