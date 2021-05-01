華大基因屢次「甩轆」　食衞局指不代表不能再幫忙

政府化驗承辦商華大基因屢次「甩轆」，最近一次於上月被揭檢測樣本受污染，導致有28人誤當染疫。政府要求華大基因就事件提交調查報告，並在收到報告前暫停委派華大基因服務流動採樣站。惟有報道指，昨日(30日)在東涌的流動採樣站，仍由華大基因負責。食物及衞生局局長陳肇始今早(1日)在電台節目中回應，要再了解情況，又指當檢測夥伴出問題時要嚴肅調查，但不代表永遠不能再幫忙。

陳肇始指，不確定華大基因是否有參與昨日於東涌的流動採樣站服務，要再了解情況及核查。她又提到，暫時未看過華大基因的調查報告，當局已要求華大基因盡快提交。但對於有化驗承辦商屢次「甩轆」，陳稱當局需要檢測夥伴幫忙採樣，當他們出問題，要嚴肅調查，但不等於永遠不能再幫忙，而當局亦一直有監察化驗承辦商的工作流程及服務情況。

食衞局回覆本報查詢時指，設於東涌北公園的流動採樣站之前一直由華大基因提供服務，昨日、即上月30日為最後一天的服務期，該採樣站今日已轉為另一間承辦商負責，現時華大基因並沒有負責其他流動採樣站。除暫停委派華大基因為新的流動採樣站提供服務外，當局亦不排除減少採用華大基因向政府提供的其他不同檢測服務。

局方續指，目前已接獲華大基因就事故所提交的初步資料，正等待其完整的事故報告，並考慮透過獨立機構進行第三方審核，確保調查的中立性和專業水平。局方重申，政府正嚴肅跟進是次事故，考慮根據調查結果及情節嚴重程度，按合約條款作出適當處分，包括中止服務合約，並保留不接受該承辦商參與競投政府將來同類型服務合約的權利。如調查顯示該醫務化驗所及其專業人員涉及違反相關專業守則，會將個案呈報醫務化驗師管理委員會以作跟進。