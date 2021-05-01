工會趁5.1勞動節要求政府發放失業津貼　取消強積金對沖

疫情下本港失業率屢創新高，有工會趁今日（1日）5.1勞動節舉行活動，不滿政府拒絕設立失業援助制度。工會要求政府提供多管齊下措施，包括即時發放緊急失業或停工現金津貼、創造更多就業職位；又要求取消政府外判制度，以及盡快落實取消強積金對沖。

工會今年以「我要工作、我要工道」為主題，批評政府過去一直「重資本、輕勞工」，在疫情下對失業及開工不足市民提供的支援措施嚴重不足。出席者合力將一塊印有「高失業」、「無前景」、「工時長」等字句的灰布拉走象徵要驅走社會的不公義，讓勞工能夠共享社會發展成果。

工會代表吳秋北代表讀出宣言，提到受社會事件及疫情影響，即使打工仔全力配合政府防疫措施，以及滿足老闆要求，但仍然面對無薪停工、凍薪、減薪及裁員等情況。他狠批政府一方面資助「疫市賺錢」的大企業，但對設立失業援助金無動於衷；又炮轟政府政策「堅離地」，批評失業綜援和貸款無助解決問題。

另一代表黃國則表示，本港目前有400萬「打工仔女」，正面對嚴重就業問題。黃指出，「我要工作、我要工道」並非只是口號，強調如果市民失去工作，將會失去生存基礎；又指若果沒有「工道」，打工仔便不會有公平對待。他批評政府早前的「保就業」有漏洞，又炮轟政府寧願豪花900億保企業，以及各花逾100億救國泰航空及海洋公園，都不向20多萬失業人士提供援助。

他們今年特別提出五大訴求，包括要求政府向失業及停工市民即時發放現金津貼，增設多元職業培訓，並將津貼金額提高9,000港元；以及創造更多就業機會，並加快落實臨時性職位。他們又希望當局長遠而言，應盡快落實強積金對沖，以及取消政府外判制度，以保障底層勞工收入。