東涌流動檢測站排長龍　烈日當空市民不適送院

東涌流動採樣站連續第二日「打蛇餅」。由於早前感染變種病毒的菲傭曾到東薈城、富東街市等，曾到訪人士均被納入強制檢測，在東薈城對開的流動檢測站今日(1日)上午10時起才開放，下午12時許有近千人排隊等候，不少為外傭，現場最少有兩名市民不適，其中一人送院。有排隊市民痛斥政府防疫政策一塌糊塗，要數十萬的居民及外傭檢測，卻沒有相應措施配合，恐防「未染疫，先中暑」。

東網記者今早到東薈城對開流動檢測站視察，現場大排長龍，不少市民手持雨傘遮擋太陽，烈日當空下有市民在排隊時不適，需救護員到場治理。有不適女子約10時到場排隊，已等候逾兩個小時；另有一女子同樣不適，由擔架床抬上救護車送院。

排隊市民鄭先生說，好擔心雙重變種病毒，直斥港府所謂外防輸入「得把口」，政策更是一塌糊塗，「整個東涌居民等了數個小時！」他又指其他可供預約的檢測中心已爆滿，但政府要數十萬的居民及外傭檢測，卻沒有相應措施配合。

被問到會否覺得「清零」無望，鄭痛斥政府「只要夠痛苦就會改變」，他有接種疫苗，但安全起見仍來檢測，他認同來港外傭須打疫苗，而其外傭起初不願意打針，但考慮到保護家人，最終願意接種。