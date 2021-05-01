外傭紮營排隊等檢測　僱主促加派檢測車疏導

因應有外傭確診並帶入變種病毒株，恐釀播毒風險，港府昨日(30日)發出通告，要求全港外傭於5月9日前進行強制檢測。東網記者今日(1日)到愛丁堡廣場流動檢測站視察，發現人滿為患，目測人龍約有300人，需要「打蛇餅」排隊檢測，大部分均為外傭及僱主。有外傭表示，因得知強制檢測令而到場，其僱主亦有建議她盡快檢測，認為檢測過後會較安心；也有外傭表示已接種第一劑復必泰疫苗，認為如接種後再回家鄉會更安全；有僱主今天特地陪同外傭到場檢測，排隊超過1小時仍在隊伍中間位置，期望政府應多派流動檢測車輛疏導人流。

東網記者現場所見，愛丁堡廣場流動檢測站外人頭湧湧，排隊人龍約有300人，炎熱天氣下排隊等候檢測，倍令人感煎熬。現場甚至有外傭帶同營具到場「除罩」紮營等候。除愛丁堡廣場流動檢測站，位於遮打道的採樣站同樣出現人龍。

外傭Maria表示，她剛與新僱主簽約，新僱主要求她先檢測再工作，此次是她第二次檢測，她亦知道政府的強制檢測令，故今日到場。她已接種第一劑復必泰疫苗，認為接種後回家鄉會較安心，明日即將接種第二劑。

外傭Jackelyn指其僱主早前亦有建議她檢測，認為檢測是保障自己的必要手段，可以更安心，她又打算預約接種復必泰疫苗。

陪同外傭到場檢測的陳太表示，外傭做完檢測後會更安心。雖然今天是假日，但只是順道到場，並不覺得特別麻煩。惟輪候超過1小時，仍只到隊伍中間，加上天氣炎熱感到辛苦，期望政府可多派流動檢測車輛到場。僱主羅太則稱，早前因上過長洲渡輪而被納入強制檢測行列，今天是第三次檢測。對現場人數眾多及要檢測感到無奈，其外傭Mimi就表示今天特地調假與僱主前來檢測，目前沒有打算接種疫苗，因憂慮有副作用。