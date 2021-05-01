團體轟強制外傭檢測打疫苗涉歧視　促政府重新考慮政策

時值「5‧1」國際勞動節，卻有數以百計的外傭未能休息，要因應港府要求，趕往檢測。港府早前更表示，未來有需要加強對外傭接種疫苗的要求。有關注外傭團體今日(1日)舉行記者會，對港府提出的新政策表達不滿，批評港府將新冠肺炎疫情散播的責任推卸到外傭身上，要求港府重新考慮相關政策。

外傭組織United Filipinos in Hong Kong的主席Dolores Balladares-Pelaez批評，港府要求全港外傭於3日內完成檢測，中環多個檢測站出現人龍，不少外傭竟要在國際勞動節趕往檢測，而現場更人頭湧湧、難以維持社交距離，情況令人擔憂。她續指，自本港爆發疫情以來，外傭一直成為疫情散播的怪責對象，連外傭假日外出聚會都會被責怪，她認為外傭是本港社會重要的一部分，負責不少家庭照顧工作，港府現時的做法否定他們的付出，甚或有懲罰他們的意味。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕亦直言，自疫情在港爆發以來，不少人均誇大外傭每周一次假日聚會的潛在風險，但事實上，至今仍未出現涉及數百人、如歌舞群組、健身室群組等的外傭群組。而港府在僅有一名外傭感染雙重變異病毒後，便將整個外傭群體列為高危群組，如同將他們視為病毒來源，做法不公平、亦不科學，直斥相關做法是針對外傭的種族，涉及歧視。

就港府早前透露未來審批外傭簽證時，會加強對外傭接種疫苗的要求，唐表示對做法感到非常擔憂。她續指，根據外勞事工中心最新的調查，有98%受訪外傭每日工作超過11小時，遭到強姦、性騷擾的外傭更是2019年人數的2倍，促當局要重新考慮外傭政策，在細仔分析情況後才作出決策，應關顧外傭的情況，而非以污名化、威逼等方法處理。