照顧者政策忽略兒童照顧者　團體倡改革

照顧者議題日益被重視，而現行照顧者政策均較着重於護老者及殘疾人士的照顧者，兒童照顧者往往遭忽視，有團體今日(1日)發表問卷調查結果，逾8成受訪者每周7日投入照顧、逾9成人身上至少有1個勞損部位，超過7成人認為其勞損與照顧工作有很大關係，而勞損亦直接影響他們的身心健康。團體建議政府改革照顧者津貼，將兒童照顧者納入受惠人士之列，讓他們自由運用相關津貼。

關注綜援低收入聯盟於上月18日至26日進行兒童照顧者的勞損情況及退休保障的問卷調查，共收集244份有效問卷。結果發現，82.9%受訪者每周7日投入照顧，他們一周平均需要用約96小時去完成照顧工作，遠超國際勞工組織建議的勞動標準，絕大部分人均有過勞狀況。

調查結果顯示，94.7%受訪者身上至少有1個勞損部位，勞損部位主要為頸部、肩部、腰部及背部，有73.7%人認為勞損「很大程度上」或「大程度上」與照顧工作有關。同時，83.6%人表示因勞損而感到疲倦、75.4%人稱勞損使情緒困擾及精神壓力有所增加，反映勞損影響兒童照顧者的身心健康。更甚，有57.4%受訪者表明不會就勞損求醫，主要原因包括無力負擔醫療開支、沒有時間等。調查中，有85.2%受訪者認為自己無儲蓄能力，64.8%人對退休後的經濟狀況感到非常擔憂。

聯盟指，現行照顧者津貼仍處於試驗階段，其模式是讓照顧者利用津貼買服務予照顧對象使用，建議政府將照顧者津貼恒常化，並加以改革，將兒童照顧者納入受惠人士，讓他們可自由運用，紓緩他們因照顧子女無法外出工作所帶來的經濟壓力。聯盟亦建議政府完善兒服務，增加服務名額，並增加及延長託管服務時段，以配合照顧者需要。