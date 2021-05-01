導盲犬受訓片段惹爭議　導盲犬服務中心稱已作出檢討

上月網上流傳一段不正確對待導盲犬的影片，片段中一隻配有導盲犬裝備的狗隻，遭一名繫狗人士大力拉扯。今（5月1日）香港導盲犬服務中心表示，當時正進行「蒙眼訓練」，為了讓學員判斷狗狗能否勝任帶領視障人士，故需要蒙上雙眼與狗狗進行引路訓練，承認當時未能掌握力度，已作出檢討。

該中心指出，在進行訓練時導師會站在不影響狗狗視線範圍的情況下，照顧犬隻的安全及蒙眼的學員，進行觀察。而該中心運用的是正當但較傳統的「牽繩矯正」手法，並承認受訓過程未能掌握適宜力度。導師當時與學員作出檢討，認為當日的狗狗訓練動作並不適合，隨即便終止了「蒙眼訓練」，思考改善方法，加強使用正向技巧。

導盲犬服務中心強調，導盲犬的訓練工作是極具挑戰性和艱巨的，訓練狗隻的過程須按照標準執行，以保障牠們的健康。訓練員一方面需要施予嚴格而到位的訓練，確保日後視障人士於關鍵時刻不致身陷險境；一方面也要平衡市民大眾對狗狗訓練的期望以及接受程度。

該中心一直使用國際導盲犬聯盟(IGDF) 制訂的標準，亦一直積極把正向訓練從概念落實至全面完整執行，希望公眾包容他們的不足。