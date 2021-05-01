疫下打工仔壓力大　組織推支援計劃提升人際關係身心健康

新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，本港失業率升至20年高位，為打工仔帶來沉重負擔。香港基督教服務處僱員發展服務/富達盟信顧問有限公司推出「僱員支援計劃」改善員工身心狀況、工作表現，以及僱員與上司及同事的關係，以提升整體辦公室效率。組織建議政府投放資源，推動更多僱主主動關心員工的身心健康。

該組織訪問了過去3年內其中438名服務使用者，追蹤他們接受支援服務前後的狀況。接受服務之前，近40%被訪者表示害怕上班；80%認為其困擾令他們無法集中精神 工作；接受服務之後，表示「害怕上班」及「無法集中精神工作」的受訪者，分別顯著下跌至18%及46.1%。

此外，42%受訪僱員試過因為面對困難而要請病假、年假或特別事假；接受支援服務後，比率降至22%。 另一方面，自評為「渴望上班」及「生活大致事事順境」的被訪者比率，由接受服務之前的50%左右，分別顯著上升至68.5%和77.5%。

香港基督教服務處僱員發展服務／富達盟信顧問有限公司總經理張瑜建議政府投放資源，推動更多僱主主動關心員工的身心健康，建立正向企業目標及政策、良好職場關係、 員工正向情緒等。