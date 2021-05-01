最低工資推行10年追不上通脹　工會倡訂生活工資

最低工資推行至今10年，每兩年一檢，惟今年首度在最低工資委員會中勞資雙方未達共識下，首度迎來凍薪，最低工資維持於37.5港元。根據政府統計處資料，過半領取最低工資的僱員屬保安及清潔人員等基層勞工。有清潔工會表示，現時最低工資調整工作繁複，常人難以理解，建議政府改為推行「生活工資」、即54.7港元，以確保打工仔的薪酬足以應付生活開支。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，最低工資10年來首度凍結，不少前線清潔工友均感不滿，惟他們考慮到新冠疫情下本港經濟不好，有工開已是不錯，只好默默接受「凍薪」。她續指，以現時的最低工資37.5港元計算，工友一周工作6日，每日工作8小時，一個月約能賺9,300港元，收入有限，支付過租金及水電費用，工友們要節衣縮食，以行路代替坐車、等街市減價才買餸，可惜用盡方法減省開支，每月收入仍會耗盡。

梁表示，現時最低工資檢討的過程繁複，很多工友難以理解調整幅度是如何計算。她提到，樂施會於2018年曾發表香港生活工資研究報告，以一人家庭及三人家庭的每月衣食住行等開支為基礎，建議生活工資為54.7港元，而當時政府訂出的最低工資僅為34.5港元，兩者相差逾20港元。梁建議政府改為推行生活工資，並按相關基礎每年一檢，好讓基層員工的工資足以應付生活開支、並維持有尊嚴的生活。

香港婦女勞工協會亦趁着國際勞動節，到金鐘政府總部請願，其公開聲明中批評政府制訂最低工資標準都是閉門造車，兩年一檢更令工資水平長期追不上通脹，今年的「凍薪」更是對基層勞工的侮辱，要求政府調整最低工資政策，並向生活工資方向發展。

該協會的聲明亦提到，零散就業已成新常態，疫情下亦有不少僱主將工人轉為零散工，要求政府盡快推出「零散就業保障」，為零散工按比例計算福利及假期。此外，政府亦應盡快設立失業援助金、及落實取消強積金對沖。

勞工處回覆則指，收入最低組別的僱員於去年12月至今年2月的平均每月收入，較最低工資實施前上升7成，在扣除通脹後則上升26.5%，認為自最低工資實施以來，基層僱員的就業收入得到改善。處方續指，觀乎實際經驗，現行檢討機制大致運作良好，加上最低工資委員會現時的工作流程已非常緊迫，現階段維持每兩年至少一次檢討最低工資水平是適當做法。