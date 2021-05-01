政Whats噏：政府斥區議會失效　全數民主派區議員被踢出防火委員會

17區區議會被泛民主派主導，早前被政府批評區議會已經失效，令政府要出手整頓。泛民喺新一屆防火委員會冇得留低，不過當然死剩把口，質疑政府實行政治打壓。

上屆地區防火會有13區、合共29名民主派區議員獲委任，不過喺尋日(30日)公布嘅新一屆名單已經再見唔到佢哋嘅身影。以油尖旺區為例，喺上屆區議會選舉中落敗嘅仇振輝、鍾港武、關秀玲、梁幸輝同潘景和成功獲委任。而身兼區議員嘅委員只得番建制派嘅鍾澤暉可以留任，而泛民主派嘅林兆彬、朱慧芳同余德寶就係咁先喇。

而屯門區有指前區議員甘文鋒同樣在名單內；深水埗區亦踢走覃德誠，留低建制派嘅劉佩玉。至於完全由非建制派組成嘅大埔，所有民選議員都不獲續任防火會。東網已向民政事務總署查詢，暫時未獲回覆。

就算林兆彬同余德寶獲政府頒發感謝狀都難逃一劫，余發文話睇到防火會重新洗牌，顯示民主派嘅空間進一步收窄，相信喺地區委員會已經完成歷史任務，而喺同日收到感謝狀真係得啖笑。而林早前更加去信民政事務專員表明希望留任，佢同樣表示自己同其他民主派被踢走，認為政府係希望「搞清一色」喎。