學生賊黨搶金行駭人聽聞　專家指青少年價值危機敲警號

中學生自組賊黨犯下金舖劫案，激起社會對青少年犯罪問題的關注。香港家庭及親子教育工作者司徒漢明分析，青少年具有兩大特點，其一是反叛、愛冒險，喜歡挑戰新奇刺激及富危險性的事物，他們處於精力充沛的人生階段，往往會萌生諸多古靈精怪的荒誕念頭，尤其是當生活無法找到目標、百無聊賴之時更易胡思亂想。若然這些青少年身邊有一群擁有相同想法的朋友，情況便更「麻煩」，他們會互相感染和推動，可能不知不覺令壞念頭得以成形。

其二是品德水平的滑落，由於現今父母偏向着重學業成績，忽略道德層面的傳授，青少年在缺乏價值教育的支撐和約束下，更容易受到社會誘惑。他們承受價值偏差的不斷衝擊，有機會在外界不同「引力」下被鼓動走向壞的一面，甚至犯下駭人聽聞的罪案。

另一方面，新冠肺炎疫情亦催化問題，青少年經歷停課及採用網上學習方式上課的時期，容易在層出不窮的娛樂誘惑下變得無心向學，部分人花更多時間在網上瀏覽，可能接觸不良資訊和結識壞分子。此段期間，家長仍然忙於上班，教師又「遠火不能救近火」，青少年脫離成人監管，或有更多機會「行差踏錯」。

司徒漢明痛心疾首指出，本案是一大警號，說明青少年面對極大的價值危機，社會應該針對情況立即行動，否則問題不斷惡化，今次事件可能不會成為單一個案，仍會有其他令人震驚的罪案陸續而來。