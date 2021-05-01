五一續封關　尖沙咀鬧市變死城　生意淡靜商戶嘆「等執笠」　

內地五一長假由今日(1日)開始，澳門遊客人流絡繹不絕，反觀香港的遊客熱門地尖沙咀卻猶如死城，許多食肆商店門可羅雀、人流冷清疏落，眾多商店關門大吉，勉強支撐到現在的商店亦貼上「結業清貨」等字眼，五一勞動節假期亦無助生意復甦，尖沙咀遊客區商店損失慘重，氣氛慘淡。有食肆東主嘆謂生意「一落千丈、好坎坷」，表示苦苦支撐到現時已非常困難，無奈疫情之下沒有遊客，生意大減八成，更有藥房負責人表示現時「蝕住做」，來貨價40多港元的口罩也只能賣40港元；有市民則表示疫情影響，經濟壓力增加，購物意欲有所下降，現時尖沙咀比起往年「好靜」，而五一勞動節假期亦沒太大打算，沒有規劃活動。

原先藥房名牌珠寶店舖林立的尖沙咀，對比往年顯得分外冷清，餐廳東主王小姐形容生意「一落千丈、好坎坷」，對比以往五一長假大跌八成，今天五一勞動節假期亦無助生意轉好，客流量依然極差，目前為止只能苦苦支撐，更坦言曾擔心會有結業危機，唯有做好自己，期望吸引更多客人，她又表示封關許久仍不見有效，政府推出更多防疫措施亦只能無奈配合。

茶餐廳負責人鄭先生指現時經營困難「嗌晒救命」，生意比往年五一長假大跌5成以上，以往每天可做50至60枱客人，現時只能做20枱左右，坦言尖沙咀沒有遊客，店舖生意難有起色。他直言雖然現時有放寬堂食限制，惟尖沙咀一向做遊客生意，惟現時「無晒遊客」，晚市八點鐘就無人，嘆謂容許堂食至凌晨亦無補於事。

市民李先生則認為，五一勞動節假期對港人無太大影響，今日本來就是周末假日，又指最近有外傭確診變種病毒令他非常憂慮，故更加少到人多聚集的地方。他亦留意到除尖沙咀外，旺角銅鑼灣等旺區均有許多店舖結業，反映經濟不景市民消費較謹慎，又批評政府把關不力，導致疫情久未平息，一波未平一波又起，似是永了無期，擔心變種病毒殺入社區持續爆發。

朱小姐則表示因疫情關係自己亦減少外出，故購物意欲大大下降，形容街上「靜咗好多」，批評政府令變種病毒殺入社區，市民終日惶惶不安，政府政策「做得唔好」。她又指，因擔心疫苗對變種病毒保護率較低，沒有效用，故未有打算接種疫苗。