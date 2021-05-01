警方放蛇打擊大嶼山及荃灣白牌車　拉4男司機扣4車

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員，今日(1日)勞動節公眾假期採取執法行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行為。

行動中，警方派員到東涌及荃灣區一帶喬裝乘客，乘坐4輛私家車，分別前往天壇大佛、梅窩、上長沙泳灘及荃灣。當私家車到達目的地後，4名司機分別要求收取2200元、600元及400元車資。喬裝警員隨即表露身份，以涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕4名年齡介乎36至64歲的男司機。另外，其中一名印度裔司機亦同時涉嫌「沒有許可證而在封閉道路上駕駛」。所有涉案車輛已經被扣留作進一步檢驗。所有被捕男子現已獲准保釋，須於6月中旬向警方報到。

警方表示，根據香港法例，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者均可能失去應有的保障。首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁6個月。而沒有第三者保險，一經定罪，最高可判罰款一萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。