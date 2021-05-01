政Whats噏：大埔村民憂過渡房屋加劇塞車　議員斥政府多番推諉

公屋平均輪候時間飆升，而各區交通又塞爆。運輸及房屋局計劃喺大埔汀角黃魚灘興建過渡房屋嘅項目，正正反映兩樣問題都搞唔掂。有議員指政府構思項目時好似冇考慮過附近居民，促請局方要一併解決附近嘅社區問題啊。

議員陳克勤(克勤)話汀角路嘅交通燈組合唔太協調，逐盞逐盞燈咁停，平日出行已經好艱難。雖然附近嘅龍尾泳灘未正式開放，但去到假日照樣吸引好多市民，加劇塞車問題。若果配套未完善的話，新增人口會令已呈惡化嘅交通問題雪上加霜啊。

除興建過渡性房屋，政府又打算加設火牛房配合項目，不過克勤話位置好接近附近嘅村屋，令人擔心安全問題，再加上散熱問題，有居民話唔敢開窗添。佢尋日(30日)約見運房局副局長蘇偉文，引述對方話會重新考慮火牛房嘅位置，唔會再直接對住民居。克勤又話，其實過去一直指出汀角路一帶存有交通、水浸、排污等問題，但政府都以唔同理由多番推諉。既然政府喺區內推出過渡房屋計劃，克勤促請局方把握機會，一併解決附近嘅老舊社區問題喇。