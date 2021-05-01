東涌菲傭與印度男同屬B.1.351病毒　證實有傳播關係　

理工大學研究團隊證實，感染N501Y及E484K雙重變種病毒的東涌映灣園菲傭及她照顧的10個月大嬰兒，病毒基因排序與早前佐敦伯嘉士大廈的印度裔男患者，百分百相同，屬於南非變種病毒B.1.351。不過，3宗個案與早前確診N501Y病毒、居於西營盤的另一名菲傭理應無關。

理大醫療科技及信息學系副教授蕭傑恒表示，兩者病毒基因排序完全相同，反映兩宗個案有傳播關係，但不代表兩名患者必然是直接傳播，需要再追蹤二人之間的行蹤。如果兩者沒有接觸，意味著當中隔了多重傳播，社區可能有隱形患者。

他續指，較早前確診N501Y變種病毒、住在西營盤的另一名菲傭，其基因排序結果與東涌映灣園菲傭、印度裔男子不同，認為她較有可能是在抵港前確診，但在酒店檢疫期間未被發現。早前有專家指，該菲傭有機會在酒店被鄰房帶變種病毒的住客感染，蕭指出，基因排序顯示，該菲傭感染南非變種病毒，鄰房的住客卻感染英國變種病毒，故無關係。蕭指，菲傭入院時的Ct值較高，有38，而且體內已產生抗體，相信當時已感染最少8日，有機會來港前已經染病，但未在檢測中被發現。