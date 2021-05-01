東方獻貓狗善終園藍圖獲各界讚好　政府不思進取拒採納

本港曾發生多宗殘酷對待動物案件，惟許多時均未能將兇徒繩之以法，凸顯本港動物權益保障嚴重不足，有見及此，東方報業集團（下稱東方）深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供生養死葬，早前更被立法會研究動物權益相關事宜小組委員會納入議程探討。然而，政府竟在虐待動物罪案頻生的情況下指長期在庇護所飼養流浪動物的做法不理想，議員炮轟相關說法涼薄，又狠批政府「一開波就話搞唔掂」，令人覺得無心解決問題。

漁農自然護理署早前向立法會發出文件，指長期在庇護所飼養流浪動物，對動物的生理和心理狀況不理想。議員葛珮帆直指相關說法牽強，因政府說的是以現有的一幢式動物管理中心處理流浪動物，惟東方的藍圖是指為動物提供一大片地方，包括大樓、活動草地等，概念不像政府般狹隘，批評「政府應該搞清概念先，然後好好研究其可行性，而唔係咩都未做就話唔得。

政府另外一個說法是指貓狗善終園建議涉及大量土地資源，惟葛卻指相關說法「莫名其妙」，指過往傳媒屢屢揭發政府有大量閒置官地「曬太陽」，根本未有好好利用，「政府一方面浪費公共資源，另一方面又唔聽民間意見，根本冇心解決問題。」