港台節目播出1年後將下架　料《頭條新聞》永遠消失

港台有政策變動，已播出的集數將於1年後在網上平台下架。

年花10億港元公帑的香港電台(港台)劣迹斑斑，屢被批節目立場偏頗。港台再有政策改動，不同平台包括YouTube、Facebook等上載的節目，將於相關集數播出的1年後下架。由於節目《頭條新聞》已於去年6月暫停製作，預計將於官方平台永遠絕迹。

目前在港台官方網站的節目，已播出的節目集數只會保留1年，其他平台則未有設定下架的期限。但消息指廣播處長李百全早前下令，各平台需與港台官網的做法看齊，即是在節目集數播出1年後刪去有關影片。有指有員工反對但無果，暫時則未有具體的執行時間。港台證實消息，指有關安排只是與港台官方網頁的一貫做法看齊，即提供12個月的節目重溫。

《鏗鏘集》女編導蔡玉玲在製作「7.21誰主真相」集數期間，被指向運輸署申請進行車牌查冊時作出虛假陳述，在上月被裁定兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」罪成。而有關集數於去年7月13日上載至網上，相信很快會下架。

另外，港台於去年接獲逾3,300人投訴《頭條新聞》惡意抹黑、污衊、嘲諷警隊及政府防疫工作，通訊事務管理局裁定投訴成立。港台於去年6月19日暫停製作有關節目，相信節目影片亦將在官方平台上「永久消失」。