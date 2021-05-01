映灣園居民隔離首日只獲發杯麵充飢　狠批安排差猶如坐監

東涌映灣園有外傭及其少主感染變異病毒，逾千居民需要撤離往竹篙灣檢疫中心隔離21天。不過有住戶投訴指，昨日(30日)早上一家入住竹篙灣後，多次向窗外大呼催促，才獲發每人兩個杯麵充飢，直至今早才有飯餐。房間内物資也嚴重不足，一家三口只有一套枕頭及被鋪，更多次聯絡工作人員要求額外物資不果，直斥猶如「監倉」。該住戶又透露，有入住檢疫中心的長者直至今早才獲發食物，而長者沒有智能手機，難以發訊息催促。營内也沒有無線網絡，亦無人派發數據卡。

衞生署回應指，檢疫中心的運作由多個政府部門緊密合作進行，為受檢疫的人士提供生活所需及膳食，包括主要由民眾安全服務隊 (民安隊) 負責場地管理，食物會由民安隊定時直接送到個別房間。此外，社會福利署亦會在房間準備杯麵和小食，供受檢疫人士食用。

竹篙灣檢疫中心內亦備有額外電話卡，檢疫人士如有需要可向駐場民安隊職員提出。

民安隊收到檢疫人士的要求時，都會盡速回應；惟昨天眾多新入住人士分別在不同時間抵達檢疫中心，因此工作人員需要較多時間來安排和派發膳食，民安隊會盡力為接受檢疫人士提供適切的協助。衞生署亦會繼續密切注視檢疫人士的需求，並適時回應。