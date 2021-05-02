流浮山沙江圍未改劃先偷步建停車場　環團促加強規管

近年不少私人土地屢遭非法傾倒建築廢料或進行泊車，藉此改變土地用途，被質疑「先破壞、後發展」。城市規劃委員會於3月19日收到規劃申請，要求批出位於元朗區天水圍流浮山沙江圍的規劃許可，擬議在申請地點作臨時公眾私家車及輕型貨車停車場及填土。然而，東網記者上月曾到場視察，發現上址部分用地早已營運作停車場，有人疑「偷步」未經批准先發展。地政總署回覆指，上述部分地段有未經批准的構築物，已向業權人發出警告信，惟業權人未有糾正。規劃署則指曾收到投訴，正進行調查。有環保團體批評，上述情況並非單一例子，認為政府有必要加強法例規管。

城規會於3月中旬收到申請，要求將流浮山沙江圍地盤總面積約9000平方呎，申請作臨時公眾私家車及輕型貨車停車場(為期3年)，並提供138個私家車車位及8個輕型貨車車位。惟本報發現，上址早於2個月前已有多輛泥頭車出入，有人進行填土工程，不但破壞周邊樹木，更將泥土隨意傾倒，堵塞附近民居渠道；更有人擅自興建停車場。

東網記者於上月初到場視察環境，發現上址鄰近燒烤場。現場所見，該處已有草木被移除，部分地方只剩下一片荒蕪泥地，部分用地被擴建成停車場，面積至少有一個標準籃球場大，其中停車場入口連接燒烤場的出口，有人員指揮到訪的市民在內泊車。記者致電燒烤場查詢，該負責人指停車場大約有40至50個車位，只要進場消費，就可豁免泊車費用。記者其後表明身份向燒烤場查詢違規事宜，職員只表示負責人不在，未能回應。

長春社公共事務經理吳希文認爲，上述情況並非孤例。他指，若上址並非極具生態價值，加上相關停車場申請期為3年，屬臨時性質，擔心城規會或會因影響較少，容易批出許可，變相助長先破壞後發展的模式。他認爲相關法例未夠嚴厲，即使地政總署釘契，對業權人的阻嚇力亦不足，「猶如無牙老虎」，令業權人只需花費極低成本進行平整及發展工程。

地政總署回覆稱，元朗地政處早前接獲相關部門轉介，懷疑有人於元朗屏山沙江圍傾倒泥頭及興建停車場。地政處派員視察丈量約份第129約地段第2804號、第2826號、第2827號、第2844號、第2845號、第2846號及第2853號，發現事涉地段的私人土地範圍內有填泥情況及未經批准的構築物，事涉地段屬舊批農地，並無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物，並已向業權人發出警告信，要求於限期前移除構築物。該處又指，由於業權人未有於限期前糾正違契情況，已將警告信送交土地註冊處註冊(俗稱「釘契」)。至於就填泥及其他問題，已轉介相關部門跟進。

規劃署回應指，有關地段主要位於《流浮山及尖鼻咀分區計劃大綱核准圖編號S/YL-LFS/9》的「綠化地帶」及「鄉村式發展」用途地帶內，根據大綱圖的註釋，填土工程和停車場用途須先獲得城市規劃委員會批給的規劃許可。該署於3月收到市民對有關地段的投訴，並正進行調查。該署又表示，有關地段涉及一宗正處理中的停車場規劃申請，並於3月30日至4月20日供公眾查閱及提出意見，暫定於今年5月14日提交城規會轄下的鄉郊及新市鎮規劃小組委員會考慮。

渠務署指，於今年3月曾收到市民報告，指有關地段有傾倒泥頭、平整土地等情況，並已將個案轉介環保署、地政總署和規劃署跟進。環境保護署回覆指，曾於3月9日收到相關市民查詢後，曾派員巡查，並會繼續監察上址情況。