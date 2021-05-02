大埔一名牙醫涉嫌非禮女病人被捕　涉事牙醫：一場誤會

大埔一名牙醫捲入非禮指控被捕，一名28歲女子上周二(4月27日)到大埔一間牙醫診所求診，並接受剝牙手術，事主不滿手術期間多次遭人不恰當觸碰其身體，包括胸口遭人以手前臂壓着，並左右移動，還被詢問「舒唔舒服啊？」事主其後報警求助。警方發言人表示，經深入調查後，前日（4月30日)於大埔拘捕一名58歲男子，涉嫌非禮。東網記者昨(5月1日)訪問涉事牙醫，他承認已到警署錄口供，但辯稱「真的無做過」，事件只是一場誤會。

讀者A小姐表示，她早前因牙齒疼痛，預約一間牙醫診所求診，當她到達診所時，發現接待處沒人，牙醫診治之初亦算正常，但剝牙手術時，A小姐發現胸口遭人以前手臂壓着，她形容對方的手「左右磨」，並詢問她是否舒服。A小姐立即表現出不適，男子亦縮回其手臂。

其後，A小姐以雙手護胸，但仍不時感覺頸、面部被人「掃」，對方甚至雙手抓着她的膊頭壓向他。待手術完畢、步出診症室後，A立即在診所接待處質問該名男子，並與他理論，A稱對方「不停說不好意思」。Ａ小姐當日便到警署報案，兩日後即上周四錄口供。

東網記者昨到涉事的牙醫診所了解，診所仍有營業，涉案人亦在內，他否認涉及非禮，強調只是一場誤會，「我無做過」、「好大機會是誤會」，又稱自己從醫數十年，「都有遇過(類似指控)，但好快都無事啦」。他指剝牙期間有機會與顧客有較近的身體接觸，強調沒有專門去觸碰事主。

警方回覆東網查詢時表示，馬鞍山分區警署於4月27日下午接獲一名28歲女子報案，指她於4月27日上午在大埔安慈路懷疑被一名男子非禮。案件起初由沙田警區刑事調查隊跟進，後來交由大埔警區刑事調查隊第三隊接手調查。