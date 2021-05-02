東方日報A1：強檢外傭　全城亂龍

無能政府抗疫束手無策，全城檢測陷入「大塞車」！當局前日倉卒下令全港37萬名外傭須於下周日（9日）或之前進行強制檢測，昨日即引來多區檢測中心出現大排長龍的亂象，高峰時有檢測中心輪候時間長達5句鐘。中環愛丁堡廣場檢測站有外傭出動「流動式紮營」，將假日同鄉聚會移師到檢測站外。出現首宗本地感染雙重變種病毒個案的「疫區」東涌，昨有逾千人烈日下等檢測，市民痛斥政府防疫政策一塌糊塗，大嘆「未染疫，先中暑」，更有小童不適送院。有專科醫生狠批檢測混亂，建議先為出現病徵的高危外傭優先檢測。

踏入周末是大多外傭的休假日，昨日卻有大批外傭出門為求檢測，多區的檢測站人滿為患。本報記者昨日接連視察中環、旺角、銅鑼灣及東涌等地，其中在中環愛丁堡廣場及遮打花園旁的流動檢測站可謂亂象處處。前者在上午時分已聚集逾300人形成人龍，有外傭不敵酷暑帶同營帳到場紮營等候，期間除罩傾談兼休息。後者同樣吸引大批外傭等候檢測，與檢測站相隔不足10米遠的空地，有近千名外傭除罩野餐，遮打花園頓成外傭兜售食物及衣服的跳蚤市場。面對數以千計的外傭大軍，現場只見一名負責執法的食物環境衞生署人員呆企，僅以電話拍下外傭聚集情況，卻未有上前勸喻或開罰單。

有在場市民批評食環署未有積極執法，狠斥當局面對變種病毒危機仍然懶懶閒。外傭Mimi特地調假與僱主一同檢測，直言目前沒打算接種疫苗，因憂慮有副作用。至於在維園方面亦有大批外傭到場輪候檢測，有外傭表示，等待近5小時才完成檢測。

另一邊廂，由於早前感染雙重變種病毒的外傭居於東涌映灣園，亦曾到東薈城及富東街市等地，曾到訪人士均被納入強制檢測。昨午東薈城對開的流動檢測站就有近千人排隊等候，不少為外傭。市民大多手持雨傘擋太陽，有小童輪候逾一個小時後不適須送院治理。

排隊市民鄭先生說，很擔心雙重變種病毒加劇疫情，直斥港府所謂外防輸入「得把口」，政策更是一塌糊塗。他又指政府要求數十萬的居民及外傭檢測，卻沒有相應措施配合。莫太帶同子女及外傭，輪候近兩個小時後終完成檢測，她指自己並非東涌居民，但曾出入強檢場所。她批評港府外防輸入工作差劣，憂慮外傭聚集將掀起新一波疫情。

呼吸系統科專科醫生梁子超直斥，政府高估本地檢測能力，指出政府理應分批為外傭檢測，如於3日內為出現病徵的高危外傭先行免費檢測，務求及早攔截傳播鏈，再安排其餘外傭檢測作疏導。他認為，如今安排無疑是「拖長來做」，令阻攔病毒工作大打折扣，令其他高危市民檢測滯延，徒增播疫風險。梁認為未來兩周為控疫重要時刻，加上母親節易聚人流，希望當局及早制訂政策應對。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：