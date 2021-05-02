西鐵線屯馬線一期今早頭班車延遲　港鐵安排接駁巴士

為進行港鐵屯馬線通車前的全線列車測試，西鐵線及屯馬線一期今日(2日)的首班列車，將延至上午約7時30分開出，港鐵將提供10條免費接駁巴士路線，於今日上午約5時15分開始行駛。

在今早5時許到達港鐵美孚站外的劉同學，表示會乘搭K99線免費接駁巴士前往屯門。他表示，早前已得悉港鐵今日的特別安排，又指雖然有免費接駁巴士，但因行車時間較長，未有因此感到方便。劉又稱自己是忠實巴士迷，純粹因免費，遂專誠前來乘搭巴士。期間，亦有市民向港鐵的職員查詢接駁巴士路線。

港鐵表示，會安排超過250輛巴士營運有關路線，每2至10分鐘一班車，會營運至兩條相關鐵路線恢復正常服務後約30分鐘為止，期間港鐵會加派人手在車站協助乘客。多條免費接駁巴士路線中，除M24、K99及W3沿途設上落站外，其他為特快路線，不設中途站。

至早上約6時40分，港鐵表示今日凌晨進行的屯馬綫全線列車測試已完成，屯馬線一期已提早於早上約6時40分恢復列車服務。車務團隊亦正為西鐵綫服務作最後準備，將可提早於早上約7時10分恢復列車服務。至於港鐵免費接駁巴士將會繼續運作至早上約7時40分。